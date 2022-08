Bisceglie, 2,5 milioni di euro per l'impianto polivalente indoor

Il Comune di Bisceglie ha ottenuto un finanziamento PNRR di 2.500.000 euro dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di un impianto polivalente indoor in via San Martino e la riqualificazione della piscina comunale di via Ugo La Malfa.

Per l’impianto sportivo indoor l’area interessata è pari a circa 3.200 metri quadri. La struttura avrà una pista di atletica di 80 metri ad otto corsie, un campo da tennis ed un campo utilizzabile sia per il volley che per il basket. L’impianto sarà dotato di spogliatoi, gradinate e servizi igienici per il pubblico. Il costo complessivo della nuova struttura pubblica, che arricchirà l’attuale dotazione sportiva, è di due milioni di euro.

Il secondo intervento ammesso a finanziamento, inerente alla piscina comunale in via Ugo La Malfa, ammonta a 500mila euro e consentirà la manutenzione straordinaria della struttura. Le opere previste vanno dal rifacimento dell’impermeabilizzazione del lastrico solare per eliminare infiltrazioni meteoriche alla ristrutturazione degli spogliatoi con la sostituzione delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli apparecchi sanitari. Previsto, inoltre, l’adeguamento dell’impianto di ventilazione forzata per il ricambio dell’aria il cui malfunzionamento determina, tra l’altro, fenomeni di condensa. Rientra nel progetto anche la sostituzione della pavimentazione e del rivestimento della vasca realizzati con geomembrana in pvc con piastrelle in gres.

