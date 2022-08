Zigzag tra fango e detriti, autobus finisce fuoristrada a Biccari

Temporali giornalieri, ormai, in Capitanata. La furia dell'acqua sta mettendo a dura prova le cittadine del foggiano, soprattutto quelle del subappennino. Molti paesini in difficoltà tra cui Biccari. Il sindaco Gianfilippo Mignogna chiede aiuto. "Il Comune non ha le risorse economiche per poter fare la manutenzione ordinaria a tutte le strade rurali presenti nel nostro territorio. Un incidente ha coinvolto un pullman di linea, fortunatamente senza nessuna conseguenza per i passeggeri". Il sindaco di Biccari chiede, ove possibile, la compattazione dei fondi o di ricarico di materiale delle strade rurali che hanno subito danni dai forti temporali.

© Riproduzione riservata