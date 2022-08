Beccato con cinque dosi di cocaina in casa, ai domiciliari un andriese

Nascondeva in casa cinque dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, di un pezzo di hashish, un bilancino di precisione ed una somma in contanti di 350 euro, presunto provento dell’attività illecita. Così, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Andria hanno arrestato e ristretto ai domiciliari un andriese su disposizione del Gip di Trani.

Inoltre, ben 9 persone sono state segnalate alla Prefettura di Barletta quali assuntori di sostanze stupefacenti fra cocaina, hashish e marijuana, nonché uno spinello già confezionato.

L’attività di contrasto proseguirà con l’impiego di sempre maggiori forze ed unità cinofile nei principali punti sensibili e dei luoghi di aggregazione di giovani, in quanto proprio l’uso di sostanze stupefacenti, al pari di quelle alcoliche e psicotrope, sono, ormai, le maggiori cause delle cosiddette “stragi della strada”.

