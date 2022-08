Aveva 2 kg di cocaina per un valore di 800 mila euro in macchina. Arrestato un "corriere" foggiano

Nella sua auto aveva con se 2 kg di cocaina purissima per un valore di 800mila euro. Arrestato in flagranza di reato un 31enne di Foggia, già noto per reati specifici e non. L'arresto è avvenuto nel tratto autostradale Lacedonia-Vallata, da parte degli uomini della Guardia di Finanza.

Durante un normale controllo su strada, i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno proceduto ad eseguire un controllo nel tratto autostradale Lacedonia-Vallata, perché insospettiti dall’atteggiamento del conducente di un’autovettura. Intimato l’alt all’autovettura, l’immediata reazione del conducente che ha evidenziato inequivocabili segni di nervosismo, ha indotto i militari operanti ad eseguire un’approfondita ispezione del veicolo, all’esito della quale sono stati rinvenuti, ben occultati sotto i sedili dell’autovettura, due panetti contenenti cocaina, del peso complessivo di 2,198 kg. La Procura di Avellino, che ha avallato l’arresto in flagranza di reato dell’uomo e il sequestro della sostanza stupefacente e dell’autovettura

