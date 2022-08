Andria, ambulanza multata poiché sprovvista di... assicurazione

Un'ambulanza del servizio 118 è stata fermata e multata dai carabinieri di Andria perché senza assicurazione. L'episodio, confermato dalla centrale operativa del 118 di Bari, ha determinato il fermo amministrativo del veicolo e la decurtazione di punti sulla patente dell'autista soccorritore.

Il mezzo fa parte della flotta della Misericordia, che nel giro di pochi minuti ha messo a disposizione del territorio un'altra ambulanza senza pertanto mutare gli standard del servizio.

Resta però la gravità di quanto accaduto a causa di un disguido, secondo quanto si apprende da Andria, che sarebbe stato provocato da un fraintendimento con l'azienda che fornisce in leasing i veicoli per il soccorso.

In ogni caso il direttore dell'esecuzione del contratto ha segnalato l'episodio alla Asl Bt per le valutazioni consequenziali.

