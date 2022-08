Gravina in Puglia, spara dal balcone. Ma per fortuna non colpisce nessuno

Ha sparato alcuni colpi di pistola dal balcone della sua abitazione, a Gravina in Puglia, nel Barese, fortunatamente senza colpire nessuno. Protagonista del gesto un pregiudicato del posto. Quando i carabinieri, allertati poco dopo mezzanotte da una telefonata al 112 fatta da un vicino di casa che aveva udito l'esplosione, sono arrivati nel centro storico hanno trovato l’uomo che, uscito dall'appartamento impugnando l’arma, li avrebbe minacciati, intimando loro di andare via, chiudendosi poi dentro casa.

Dopo numerosi tentativi di farsi aprire la porta, i militari riusciti a entrare da una finestra lasciata aperta hanno bloccato l’uomo che, in stato confusionale, non ha opposto resistenza. La perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire due bossoli calibro 7.65 e, sul cornicione di una finestra, una pistola Beretta con matricola abrasa con ancora una cartuccia pronta per essere esplosa e un'altra inserita nel caricatore. Il pregiudicato è stato arrestato ma sono in corso indagini per capire i motivi del gesto.

