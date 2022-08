Esplosione a Taranto: villa distrutta, ma nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi una forte esplosione ha distrutto una villa in via Storione, a San Vito, borgata alle porte di Taranto.

Non ci sono feriti poiché i proprietari erano al mare, ma la deflagrazione è stata potente e ha sventrato l’abitazione. Sul posto, Carabinieri, Polizia Locale, personale del 118 e Vigili del Fuoco che dovranno stabilire le cause dell’esplosione che, in base alle prime ipotesi, potrebbe essere stata causata da una fuga di gas.

