Terribile impatto nel Salento tra due mezzi. Tre feriti in ospedale

Violento scontro sulla provinciale 193, che collega Presicce a Lido Marini: in circostanze ancora da ricostruire una Lancia Y e un Pick-up sono rimasti coinvolti nell’incidente, avvenuto questa mattina, attorno alle 4. Tre i feriti nel sinistro stradale. I due mezzi procedevano in direzioni opposte, con la vettura utilitaria che andava verso la marina, mentre il Pick-up, di proprietà di una ditta di disinfestazioni ambientali di Specchia) si dirigeva verso Presicce: poi lo scontro con l’auto che ha perso il controllo, finendo contro un albero al lato della carreggiata, e il mezzo aziendale ribaltato sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Tricase, che hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo del Pick-up il conducente, un 24enne originario di Specchia, e a rimettere in sicurezza il tratto stradale; poi i sanitari del 118 hanno prestato le cure al giovane e alle due ragazze residenti in Svizzera, rispettivamente di 20 e 21 anni, che viaggiavano a bordo della vettura. Tutti i feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Tricase, dove sono stati sottoposti ai test alcolemici di rito: dai primi riscontri l’esito sarebbe negativo. Ai carabinieri della Compagnia di Tricase affidati i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica.

© Riproduzione riservata