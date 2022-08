Entra in un bar e con un coltello minaccia i clienti. Panico in una cittadina del foggiano. Arrestato

Arrestato dai carabinieri di Ascoli Satriano, nel foggiano, un uomo di 57 anni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, tra l'altro a petto nudo, era entrato in un bar della cittadina foggiana ed aveva minacciato i clienti che in quel momento erano nell'esercizio commerciale.

Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine che lo hanno arrestato e sottoposto temporaneamente in regime degli arresti domiciliari, con l'autorità giudiziaria di Foggia, in sede di convalida, che ne ha disposto la traduzione in carcere dove tuttora si trova rinchiuso. Tra l'altro i militari hanno fatto non poca fatica a disarmarlo visto che l’uomo continuava ad opporsi al loro intervento.

