Camion si ribalta a Oria, conducente estratto dai vigili del fuoco

Un camion della nettezza urbana è uscito fuori strada ribaltandosi nelle campagne nella mattinata di oggi, sulla strada provinciale che collega Erchie a San Cosimo, Oria. Il conducente, unico occupante del mezzo, è rimasto incastrato nella cabina e per estrarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Francavilla Fontana. L'incidente si è verificato attorno alle 9.30, il malcapitato è stato consegnato ai sanitari del 118 e portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti diagnostici del caso. Viaggiava in direzione Erchie, al momento non sono note le cause che gli hanno fatto perdere il controllo del mezzo, da quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto agenti della Polizia locale e carabinieri.

