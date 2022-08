Barletta, 13enne fugge da una comunità: la mamma lancia un appello per ritrovare Maria Giulia

Dalla notte di martedì 9 agosto non si hanno più notizie di una tredicenne di Barletta, Maria Giulia, che si trovava in una comunità per minori della città, che ha sede nel quartiere Patalini, e se ne sarebbe allontanata volontariamente. A lanciare l'allarme sui social la mamma, che ha contestualmente sporto denuncia ai Carabinieri.

L’ultima volta che è stata vista, la ragazza indossava un pantaloncino nero, anfibi, canottiera verde e felpa nera. Chiunque abbia informazioni da riferire in merito può contattare il 112 o il numero 351 87 97 776.

