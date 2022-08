Andria, ripulito il monumento ai caduti. Il sindaco Bruno: "Luogo limpido, portateci i vostri figli"

Sono state effettuate, per conto del Comune di Andria, le operazioni di pulizia per rimuovere le scritte vandaliche apparse qualche giorno fa sul monumento ai caduti della villa comunale.

«Oggi il nostro luogo più amato torna ad essere limpido come dovrebbe essere – commenta il sindaco Giovanna Bruno - e consiglio di portarci i vostri figli, per spiegare loro cosa rappresenta e cosa significano quei nomi scolpiti nella pietra. Quello di stamattina è stato un costo non previsto per la nostra città, come tanti altri, ma è stato necessario per porre rimedio agli ennesimi gesti di inciviltà. Occorre educarci al bello, perché dobbiamo amare Andria e valorizzarla in ogni suo spazio».

© Riproduzione riservata