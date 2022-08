Turiste violentate a Bari. Il Pm: scene da arancia meccanica

Il 21enne barese Loris Attolini, in carcere con l'accusa di aver violentato due turiste francesi di 17 e 18 anni, "con modalita' violente e spregiudicate, che sembrano ispirate al noto film 'Arancia meccanica', non si e' fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, minacciarle, riducendo in stato d'impotenza e costringendole a subire una reiterata violenza nonostante l'evidente fragilita' delle persone offese e il fatto che si trovassero in un paese straniero lontane dalla loro famiglia".

E' un passaggio della richiesta di arresto contenuto nell'ordinanza depositata ieri sera dopo l'interrogatorio dell'indagato.

