Per guardare le stelle perde la bussola, velista salvato al largo di Barletta

Per vedere le stelle aveva letteralmente perso la bussola. È la disavventura capitata ad un velista austriaco, finito in balia delle onde all'alba di oggi, dopo una notte di San Lorenzo trascorsa in mare. A breve distanza dal porto di Barletta è stato salvato dai militari della Guardia costiera, dopo che l'uomo aveva chiamato il numero per le emergenze in mare 1530 per richiedere soccorso.

Quando la motovedetta lo raggiungeva, la sua barca era ormai non più governata ed il velista, in preda al panico, non riusciva più a issare le vele per portarla verso il porto.

Dopo la messa in sicurezza del natante, è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per una verifica dello stato di salute del malcapitato il quale, dopo gli accertamenti sanitari, è stato dimesso ed è potuto rientrare a bordo della sua barca.

