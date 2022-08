Impatto tremendo tra auto e moto sulla Sp tra Veglie e Porto Cesareo. Due feriti

Auto contro moto sulla strada provinciale Veglie-Porto Cesareo all'altezza della masseria denominata Curti Russi. Per cause in corso di accertamento, parrebbe che siano entrate in collisione un'auto ed una moto con a bordo due ragazzi, un giovane del 98 di Lecce e la sua amica che era seduta dietro. Ad avere la peggio proprio i due ragazzi che sono stati trasportati il primo all'ospedale Vito Fazzi di Lecce e la ragazza, più grave e in codice rosso per dinamica, all'ospedale di Gallipoli. Ad allertare i soccorsi i tanti automobilisti di passaggio diretto verso la città jonica. Sul posto sono giunte due autoambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi oltre ai carabinieri della compagnia di Campi Salentina ed i colleghi di Leverano e Veglie competenti per territorio, che oltre a ricostruire la dinamica sono ancora adesso impegnati a smistare l'intenso traffico, più sostenuto del solito a causa degli spostamenti verso il mare dovuti alla ricorrenza della notte di San Lorenzo.

Tutte le auto in transito, sia in uscita che è entrata dalla città ionica, sono state smistate su strade secondarie verso Leverano e Veglie, per permettere soprattutto che i soccorritori potessero svolgere al meglio i loro compiti. Da chiarire soprattutto se l'auto che ha impattato con la moto con a bordo i due ragazzi si sia fermata o come parrebbe a dire di alcuni testimoni abbia proseguito la sua corsa.

