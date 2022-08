Trani, scontro tra due auto. Un ferito trasportato in ospedale

Incidente tra due auto ieri sera a Trani, intorno alle 21, all’incrocio tra viale Europa e viale Spagna. Quasi certamente per una mancata precedenza, i due mezzi si sono scontrati con violenza. Ad avere la peggio l’occupante di uno dei due veicoli che è rimasto per diverso tempo bloccato nell’abitacolo e per estrarre il quale è servito l’intervento dei vigili del fuoco. Il paziente è stato poi condotto dal 118 all’ospedale di Barletta. Sul posto, per gli accertamenti del caso e la viabilità, polizia locale e di Stato.

