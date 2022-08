San Severo: sequestra la compagna, poi si addormenta. La donna scappa e lo denuncia

E' di 11 arresti, svariate denunce a piede libero e un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio delle operazioni di controlli, perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti e posti di blocco effettuate nell'ultimo mese a San Severo dalla Compagnia dei carabinieri.

In particolare i militari, supportati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento 'Campania', hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30 enne, il quale si è reso responsabile di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, dopo aver appreso dalla propria compagna l'intenzione di voler interrompere la loro relazione, le avrebbe impedito di uscire di casa e l'avrebbe aggredita fisicamente. Grazie ad un momento di distrazione del 30enne, addormentatosi sul divano, la vittima è scappata ed ha allertato i carabinieri che, immediatamente, sono riusciti a raccogliere tutti gli elementi fondamentali. Il provvedimento di arresto è stato emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Foggia.

Sempre a San Severo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 20enne, già sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. In particolare, il giovane, dopo aver aggredito fisicamente il padre e l'anziana nonna, è stato bloccato dai militari che hanno scongiurato, quindi, l'ulteriore protrarsi del reato.

© Riproduzione riservata