Picchiava il padre e la nonna: arrestato un 20enne a San Severo

A San Severo i Carabinieri della locale stazione, unitamente a personale di supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 20enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

In particolare, il soggetto, dopo aver aggredito fisicamente il proprio padre e l’anziana nonna, è stato bloccato dai militari che scongiuravano, quindi, l’ulteriore protrarsi del reato. Il ragazzo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Foggia.

