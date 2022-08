Morte in ospedale a Barletta, il gip di Trani: proseguire le indagini per 3 indagati

Ci sarà un seguito per la vicenda giudiziaria legata alla morte di Antonia Abbatangelo, 41enne tranese deceduta all'ospedale di Barletta il 19 novembre 2020 per insufficienza respiratoria intrecciata con una grave obesità e la positività al covid.

L'avvocato Giorgia di Savino, legale della famiglia Abbatangelo, aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero in favore dei 18 indagati e infatti il Gip di Trani, Marina Chiddo, ha confermato 15 proscioglimenti su 18.

Il giudice ha disposto lo stralcio della posizione di un medico del pronto soccorso e di uno della guardia medica, con la formulazione di un autonomo fascicolo processuale ed ordinando al Pubblico ministero di formulare entro dieci giorni l'imputazione in relazione al reato agli stessi ascritto.

Inoltre ha disposto lo stralcio della posizione di un medico di medicina generale, Mara Zitoli, anche qui con la formulazione di un autonomo fascicolo processuale ed ordinando in questo caso al pubblico ministero ulteriori indagini da effettuarsi entro sei mesi.

La vicenda fece molto clamore, a Trani e non solo, scuotendo l’opinione pubblica. Adesso la famiglia Abbatangelo chiede soprattutto chiarezza e giustizia su quanto accaduto.

