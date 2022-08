Legna per i falò di San Lorenzo rimossa dalla spiaggia di Barletta

Gli agenti della polizia locale di Barletta hanno fatto rimuovere dagli operatori della Barsa alcune cataste di bancali e legna portate in spiaggia da giovani su carrelli trafugati dai supermercati: le avrebbero arse questa notte, in occasione del tradizionale appuntamento di San Lorenzo.

La città non è nuova a questo tipo di fenomeni e già nel recente passato si era dovuto intervenire prevenendo episodi simili. Il litorale sarà presidiato per evitare che i falò sporchino le spiagge, costringendo la Barsa ad intervenire con servizi costosi per il ripristino dei luoghi.

