Bari, resta in carcere il 21enne accusato di violenza su due turiste francesci

Resta in carcere il 21enne barese accusato di aver violentato due turiste francesi di 17 e 18 anni, in un appartamento nel quartiere Libertà di Bari. Il giovane è accusato anche di averle sequestrate, rapinate e aggredite. Il gip del Tribunale di Bari, Angelo Salerno, ha convalidato l’arresto eseguito in flagranza di reato dalla Polizia e ha emesso contestuale ordinanza di custodia cautelare in carcere riconoscendo il 21enne responsabile di tutti i reati contestati dalla pm Desireè Digeronimo.

Il giovane ha risposto alle domande di gip e gup nel carcere di Bari per circa due ore negando le accuse e cercando di fornire una versione diversa da quella data dalle due vittime.

© Riproduzione riservata