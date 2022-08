A bordo di un gommone, rischiano di annegare: una donna e due minori salvi a Vieste

Intervento importante quello della motovedetta Search and Rescue CP 880 della Guardia Costiera di Vieste sul Gargano. In particolare, ad attirare l’attenzione dell’unità navale è stato un bagnante a bordo di un piccolo canotto il quale, sbracciandosi, attirava l’attenzione dei membri dell’equipaggio della motovedetta che prontamente dirigevano per prestare la dovuta assistenza.

Giunti sul posto, i militari della Guardia Costiera procedevano all’immediato recupero dei bagnanti in difficoltà, di cui due, madre e figlio maggiore, erano rimasti aggrappati al gommone del segnalante, mentre il terzo, il figlio minore, era stato preso a bordo del gommone stesso. I tre bagnanti, visibilmente affaticati e in stato d’agitazione, venivano immediatamente trasportati e sbarcati presso il molo San Lorenzo del porto di Vieste, dove ad attenderli era presente un mezzo del 118 precedentemente allertato.

