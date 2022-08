Trentuno anni fa lo sbarco di 20 mila albanesi. Il sindaco di Bari, "Lezione di accoglienza"

"Siamo stati la città dell'accoglienza e dell'integrazione quando nessuno sapeva cosa significassero davvero queste parole, perchè fa parte del nostro essere baresi e questo non lo dobbiamo dimenticare mai". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, in occasione del 31esimo anniversario dello sbarco della nave Vlora, che approdò nel porto del capoluogo pugliese con a bordo 20mila persone dopo essere salpata da Tirana.

"Sono passati 31 anni da quel 8 agosto del 1991 - scrive Decaro - . Quel giorno 20.000 albanesi arrivarono a Bari, sulla nave Vlora, non avevano niente se non la speranza nel loro cuore di poter iniziare una vita migliore. Molte di quelle persone oggi sono cittadini baresi, qui crescono i loro figli e i loro nipoti. Altre sono tornate in Albania, un Paese che ha saputo rialzarsi dopo lunghi periodi bui". "Di quelle giornate - continua il sindaco - ci resta una grande lezione di accoglienza della citta' di Bari e del suo sindaco di allora, Enrico Dalfino, che capì chi si trovava di fronte. 'Sono persone' queste furono le sue parole quando lo Stato decise il respingimento e il rimpatrio forzoso. Queste stesse parole le abbiamo volute ricordare su quel tratto del lungomare di San Girolamo che guarda verso l'altra sponda dell'Adriatico. Quel mare che ha portato sempre tanta ricchezza a Bari".

