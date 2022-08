Sei cuccioli abbandonati accanto ai cassonetti dei rifiuti a Foggia

Sei splendidi cuccioli abbandonati in un cartone accanto ad un cassonetto dei rifiuti in via Iarussi a Foggia. Immediata la segnalazione e l'intervento degli operatori del Nucleo Intervento Tutela Ambiente e della Polizia Locale di Foggia. Sul posto, oltre a diversi cittadini ed animalisti, è giunta alche la Asl Veterinaria di Foggia per gli adempimenti di competenza. Si cerca di risalire all’autore del vile gesto con l’aiuto delle telecamere della videosorveglianza presenti in zona. Intanto sono già diverse le richieste di alcuni cittadini di poter adottare i cuccioli.

© Riproduzione riservata