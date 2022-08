Esce fuori strada e finisce nel canale, grave automobilista nel Leccese

Un automobilista di 42 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente stradale avvenuto sulla statale 367 che collega Maglie a Galatina (Lecce) nei pressi dello svincolo per Soleto. Era a bordo di una Bmw 118 D quando, per cause da accertare, è finito fuori strada cappottandosi nel canale che costeggia la provinciale. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. I Vigili del Fuoco hanno proceduto a tagliare e divaricare le lamiere per liberare il ferito poi consegnato alla cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

© Riproduzione riservata