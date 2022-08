Barletta, il nuovo prefetto Rossana Riflesso: «Per me si tratta di un ritorno a casa»

Il nuovo Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, si è presentata agli organi di informazione del territorio. «Per me si tratta di un ritorno a casa - ha esordito – e sono orgogliosa di poter lavorare in una provincia dalle inestimabili qualità e potenzialità, che conosco molto bene avendo lavorato in questa Prefettura già in diverse occasioni. Ho ritrovato un ufficio ancora più avviato ed organizzato, grazie all’ottimo lavoro di chi mi ha preceduto, da ultimo il collega Maurizio Valiante, e rispetto al quale intendo ripartire nel solco della continuità».

Chiare, anche, le priorità cui prestare particolare attenzione, a cominciare dai temi della sicurezza, tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata.

I primi giorni di lavoro, intanto, sono stati subito caratterizzati da un’agenda particolarmente intensa. «In questo fine settimana abbiamo seguito con particolare attenzione gli sviluppi dell’incendio verificatosi nell’area di Castel del Monte – riferisce il Prefetto - e continueremo a monitorare più ad ampio raggio il fenomeno degli incendi boschivi, in un’ottica di ancora maggior tutela del nostro patrimonio ambientale e dell’incolumità pubblica».

Altra priorità, infine, quella legata al completamento degli uffici periferici dello Stato, a cominciare dall’imminente nascita dell’Ufficio scolastico provinciale, prevista a settembre.

