Andria, due giovanissimi in gravi condizioni dopo un incidente in moto

L'unica cosa certa è che ci sono due ragazzi, di 19 e 20 anni, ricoverati in Rianimazione all'ospedale "Bonomo" di Andria, in seguito ad un incidente avvenuto nella serata di sabato sulla via vecchia per Spinazzola. Non si conoscono però le cause né se siano stati coinvolti altri mezzi. I giovani sono stati ritrovati a bordo strada in gravi condizioni e ricoverati d'urgenza. Non sembrano per ora esserci testimoni e i ragazzi per ora non sono in grado di riferire nulla. Sulle cause dell'incidente sta indagando la polizia locale di Andria che per ora non si sbottona.

