Un morto e un ferito grave: tragedia a San Severo

Un morto e un ferito grave in un incidente stradale lungo la Statale 16, nei pressi di San Severo. La vittima è un ragazzo africano che era in bici ai bordi della strada. Ferito gravemente un automobilista, trasportato con l’elisoccorso a San Giovanni Rotondo. Coinvolta una seconda auto. Sul posto vigili del fuoco, 118 e la Polstrada.

Nel violento impatto, uno dei due veicoli si è ribaltato in una cunetta, mentre l'altra auto è rimasta al centro della carreggiata. Non ce l'avrebbe fatta la persona alla guida della bicicletta, un ragazzo africano. Grave un'altra persona. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per alcune ore. Il ferito è ricoverato in rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia.

