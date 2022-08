Pugno duro sulla movida incontrollata sul Gargano: arrivano multe salate

Pugno duro sulla movida incontrollata a San Nicandro Garganico, ridente cittadina posizionata sul Gargano Nord. La Polizia Locale ha dunque elevato quattro sanzioni per un totale di quasi duemila euro, a due pubblici esercizi, per aver dato luogo, rispettivamente nelle notti tra il 29 e il 31 luglio, "a un pubblico spettacolo musicale senza la prescritta licenza”. A seguito dell’acquisizione di immagini degli eventi (pubblicate anche sui social) si è dato luogo all’irrogazione delle sanzioni amministrative per inquinamento acustico e mancato rispetto dell’ordinanza sindacale.

Secondo quanto previsto dall'ordinanza, l'eventuale terza sanzione potrebbe far scattare la chiusura dei locali già sanzionati per almeno tre giorni. Nel frattempo, a seguito di un coordinamento tra Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza, le forze dell'ordine stanno provvedendo su tutto il territorio a ristabilire i principi base di legalità e rispetto delle regole con controlli serrati e accertamenti di numerose violazioni. In cima alla lista, sanzioni e sequestri per motoveicoli modificati e non assicurati, che scorazzano giorno e notte recando disturbo alla pubblica quiete e pregiudizio alla sicurezza e all'incolumità delle persone.

