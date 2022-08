Infarto al volante, 82enne perde la vita ad Andria

Tragedia in strada ad Andria ieri, in via Rossini, per un 86enne che mentre si apprestava ad uscire dal garage con la sua vettura, ha avuto un infarto e si è accasciato sul volante. L'auto è finita su una vettura parcheggiata di fronte dopo avere attraversato la strada e, per fortuna, sulla sua traiettoria non ha incontrato né pedoni, né veicoli.

All'arrivo del 118 la situazione era apparsa già disperata e quando poi il paziente è giunto al Pronto soccorso del Bonomo, non si è potuto fare altro che constatarne la morte per arresto cardiocircolatorio.

