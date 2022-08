Ubriaco, tenta di incendiare la casa e invia le foto alla moglie. Arrestato un 51enne

Tenta di dare fuoco alla propria abitazione e invia le immagini alla moglie. A Taranto la polizia ha arrestato un 51enne. Risponde di incendio doloso, minaccia, resistenza. L’uomo è in carcere. A chiamare le forze dell’ordine è stata proprio la moglie, raccontando agli agenti che il marito aveva dato fuoco al materasso della camera da letto; prima, la donna era corsa a casa del figlio, che vive nello stesso stabile, chiedendo aiuto, anche perchè l’uomo le aveva inviato in sequenza su whatsapp le foto della bombola del gas di casa, che aveva estratto dal mobile della cucina, e di una bottiglia di liquido infiammabile, minacciandola di appiccare un incendio al palazzo e di farlo saltare in aria.

In altre foto era invece visibile il letto matrimoniale in fiamme, seguite da un messaggio audio invitando a chiamare i vigili del fuoco. Il 51enne era poi uscito dall’alloggio, mentre la donna era entrata nell’appartamento, invaso dal fumo, per spegnere le fiamme che divampavano ancora sul materasso. Grazie al suo intervento, i danni sono stati circoscritti alla sola camera da letto. Arrivati gli agenti, il 51enne ha dato in escandescenze, probabilmente per effetto delle sostanze alcoliche assunte, ha tentato di sottrarsi al controllo, ha minacciato di ammazzare tutti i poliziotti e subito dopo si è scagliato contro due di loro. Alla fine è stato immobilizzato.

© Riproduzione riservata