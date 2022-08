Sfrecciavano tra i pedoni su monopattini e bici: 20 ragazzi multati ad Andria

Fra monopattini e bici elettriche che sfrecciavano fra i pedoni, ad Andria sono sati multati 20 ragazzi alla guida di quei mezzi a due ruote.

Tutti portavano scompiglio fra la popolazione andriese a passeggio di sera: fra tanti pedoni e, soprattutto, famiglie, si è moltiplicata la presenza di giovani che viaggiano a bordo di velocipedi elettrici e non osservano le più basilari norme del Codice della strada, ordinanze comunali e buon senso, spesso sfrecciando anche a grande velocità.

Così i Carabinieri e la Polizia locale hanno sottoposto a controllo le aree anche con l'impiego di agenti in motocicletta, con particolare riferimento a villa comunale, monumento ai caduti, viale Crispi, viale Regina Margherita, corso Cavour, piazza Catuma: bilancio, oltre venti contravvenzioni elevate in una sola serata. Il servizio sarà svolto con cadenza settimanale durante tutto il periodo estivo.

