Puglia, il Superbonus 110% vola: interventi per oltre 2 miliardi. Ma... "Sono a rischio decine di imprese"

Il Superbonus 110% in Puglia vola, grazie ad un valore degli interventi che supera due miliardi di euro. «Ma crescono i crediti fiscali che le imprese pugliesi non riescono a monetizzare - dice Nicola Bonerba, presidente dell'Associazione nazionale costruttori di Puglia - e così sono a rischio decine di imprese e centinaia di occupati se il Governo non sblocca la cessione»

Secondo i dati Ministero dello sviluppo economico, le asseverazioni per questo bonus in Puglia, al 30 giugno 2022, erano 12.487 per un investimento totale ammesso in detrazione di 2,02 miliardi di euro, con una crescita superiore al 17% di entrambi i valori rispetto al 31 maggio.

«La misura sta vivendo il picco massimo in termini di pratiche – illustra Bonerba -, ma si avvia ad un inesorabile calo di interesse se il Governo non sarà in grado di riattivare le cessioni dei crediti fiscali, dando certezza ai contratti già firmati e ai nuovi lavori. In Puglia sono decine le imprese, con importanti risorse investite e senza le capacità patrimoniali per resistere in questa situazione di incertezza, che rischiano di uscire dal mercato con effetti immediati sull’occupazione, finalmente tornata a crescere in questo ultimo anno e mezzo. Purtroppo, temiamo che alcune centinaia di posti di lavoro siano a rischio solo in Puglia. In questo momento, il consiglio per tutte le imprese edili impegnate in lavori di ristrutturazione con bonus 110% è di non avviare i cantieri senza contratti scritti con le banche sulla cessione dei crediti fiscali».

