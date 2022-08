Giovinazzo, pulisce la teca della Madonna e precipita: 74enne in prognosi riservata

Un 74enne di Giovinazzo (Bari) è precipitato, compiendo un volo di circa 3 metri, nell’altare sottostante l’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta, mentre puliva la teca della Madonna di Corsignano. Ora l’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale "Di Venere" di Bari - Carbonara, dopo aver riportato un trauma cranico, oltre ad altre contusioni.

Non è ancora chiara la dinamica né se l’uomo abbia avuto un malore o abbia perso l’equilibrio. A dare l’allarme sono stati alcuni parrocchiani, che hanno allertato il 118. Il pensionato è uno degli storici della Madonna di Corsignano e si stava occupando della sistemazione dell’edicola, in vista dei festeggiamenti patronali previsti per il prossimo 21 agosto.

