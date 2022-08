Contro alcool e droghe, il pullman della Polizia di Stato fa tappa a Monopoli

Il Pullman azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula multimediale itinerante, si è fermato a Monopoli nell’ambito del tour relativo alla campagna di sensibilizzazione di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche.

I Poliziotti della Stradale hanno vestito i panni dei “maestri di sicurezza” per i più piccoli e non solo ed hanno impartito lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per capire quanto è importante guidare senza distrazioni e in modo corretto.

Presenti alle attività le massime autorità locali tra cui il Prefetto di Bari, il Sindaco di Monopoli, il Comandante della Polstrada Puglia, il Vicario della Questura di Bari ed il Dirigente del Commissariato di P.S. di Monopoli.

Testimonial speciali, il pilota automobilistico Antonio Giovinazzi, in videocall da Londra, ed il comico pugliese Antonio Stornaiolo, in arte Tata, che utilizzando la sua effervescente ironia ha reso l’incontro ancora più piacevole.

© Riproduzione riservata