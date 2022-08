Bari, tensione a San Paolo: sequestrati droga e una pistola

Torna a crescere la tensione fra i clan del quartiere San Paolo, da sempre uno dei rioni più in fibrillazione sotto il profilo criminale. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con l’ausilio di unità cinofile, hanno sequestrato una pistola rubata, mod. 48, calibro 7,65, munita di caricatore inserito e 4 cartucce, nonché altri due caricatori per pistola calibro 6,35, due radio ricetrasmittenti, diversi grammi di cocaina già divisi in dosi, due bilancini di precisione e materiale vario usato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Armi e droga erano nascosti in un doppio fondo ricavato in un mobile del salotto in casa di un pregiudicato, 26enne, già agli arresti domiciliari. Da immediati accertamenti è emerso che la pistola è risultata rubata nel 2014 presso il Comando di Polizia locale di Grumo Appula.

L’uomo è stato perciò arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Trani.

