Vaccini Asl Bari, copertura terza dose 80% over 12

Copertura con la terza dose di vaccino anti Covid-19 è attestata all'80% degli over 12. E' quanto emerge dal report della Asl di Bari, reso noto oggi, con riferimento alla campagna di vaccinazione che sinora ha assicurato alla popolazione dai 5 anni in su 3 milioni e 92.320 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.129 prime dosi, 1 milione e 87.938 seconde, 830.325 terze e 50.928 quarte dosi. Il volume di erogazione resta sostenuto, grazie alla presenza di una rete di punti vaccinali attivi anche nel mese di agosto e in grado di somministrare 6.170 vaccini negli ultimi sette giorni, comprese 5.160 quarte dosi.

Il ciclo primario è stato completato dal 94% della popolazione residente dai 12 anni in poi e, se si considera la fascia più ampia a partire dai 5 anni, dal 92%. In crescita la copertura vaccinale anche con il secondo "booster": il 30,5% degli ultraottantenni ha ricevuto la quarta dose, rispetto al 14,8 del target 70-79 anni e all'8,3% dei 60-69enni.

