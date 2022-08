Foggia: scoperta piantagione marijuana, 56enne arrestato

Nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo investigativo di Foggia, unitamente ai militari dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia, hanno sequestrato una piantagione di marijuana sativa di quasi novanta piante, dall’altezza media di circa 1,5 metri. Il sequestro in questione è avvenuto in un’area periferica del capoluogo nella proprietà di una donna il cui compagno convivente, un 56enne incensurato di Foggia, è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato dopo alcuni mirati sviluppi info-investigativi svolti dai militari dell’Arma, particolarmente impegnati in questo periodo dell’anno nel contrastare tale specifica fenomenologia criminale, favorita dalle condizioni climatiche ed ambientali del territorio della Capitanata. Nessuna reazione da parte dell’uomo che, una volta scoperto e sottoposto a perquisizione, nonché ammesso spontaneamente le proprie responsabilità scagionando inoltre la compagna, è stato altresì trovato in possesso in casa di altra marijuana già essiccata e frazionata, nonché di altri accessori idonei al confezionamento dello stupefacente.

