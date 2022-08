Donna accoltellata a Lecce, è in gravi condizioni. Fermate due persone

Una donna è stata accoltellata a Lecce in via Montello, nei pressi della stazione ferroviaria, e ora è in gravi condizioni all’ospedale "Vito Fazzi". Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che, quindi, hanno dato l’allarme: sul posto sono giunti gli agenti delle volanti e della squadra mobile e un’ambulanza del 118.

Gli investigatori hanno individuato poco distante una coppia, un uomo di origini nigeriane e una donna italiana: i due sono stati condotti in questura per essere ascoltati.

© Riproduzione riservata