Abbattimento storni sul Gargano "fuori stagione". Ok dalla Regione per scongiurare danni

La Regione Puglia ha autorizzato gli abbattimenti, nella 'Fascia Pedegarganica' della specie volatile dello "storno". Gli abbattimenti vanno effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto. Tutto questo al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, in particolare olivicole.

La Giunta regionale ha autorizzato il prelievo della specie 'storno' (sturnus vulgaris), nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti.

I limiti quantitativi vanno da un massimo 10mila unità, dieci unità al giorno per un massimo stagionale di 30 per ogni operatore. Sono 333 quelli autorizzati. Gli abbattimenti vanno effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto.

