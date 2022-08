Minaccia una guardia del Sert col coltello, i carabinieri di Bari lo bloccano col taser

Primi usi concreti in Puglia del taser, la pistola elettrica da alcuni giorni ufficialmente nella disponibilità delle forze dell'ordine.

L'hanno adoperata i carabinieri di Bari, che hanno arrestato un 65enne senza fissa dimora che, impugnando un coltello da cucina, minacciava una guardia giurata in servizio presso l’ambulatorio del locale Sert. I militari intervenuti sul posto, minacciati con il coltello anch’essi, per immobilizzarlo sono dovuti ricorrere al taser in loro dotazione.

© Riproduzione riservata