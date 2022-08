Bari, donna investita sulla strisce. Ricoverata in gravi condizioni

Una donna di 63 anni è stata investita nel primo pomeriggio mentre attraversava la strada sulle strisce nei pressi del parcheggio di Pane Pomodoro. Il conducente dell'autovettura si è fermato sul posto. Un ambulanza del 118 è intervenuta poco dopo per prestare soccorso alla signore. La 63enne è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico. Sul posto la polizia locale per i rilievi ed accertamenti.

Solo sabato notte un uomo è morto dopo essere stato investito da uno scooter per proteggere il figlioletto di 7 anni nel quartiere periferico di Santo Spirito.

© Riproduzione riservata