Bimbo di 7 anni rischia di annegare trascinato dalla corrente, salvato dal bagnino

Un bambino di sette anni trascinato dalla corrente ha rischiato di annegare a lido Marini, sul litorale di Ugento, nel Leccese. Il bagnino in servizio in un lido vicino è riuscito a trarre in salvo sia il piccolo che la madre tuffatasi in acqua per riportare il figlio a riva. E’ stato il forte vento di tramontana che spira da ieri sul Salento a spingere al largo il gonfiabile su cui si trovava il piccolo. La madre, resasi conto di quanto stava accadendo, si è tuffata in mare per raggiungere il bambino ma anche lei ha rischiato di annegare, sopraffatta dalla fatica. E’ stato uno dei componenti dello staff salvataggio di uno stabilimento balneare nelle vicinanze ad accorgersi dei due, li ha raggiunti con un pattino e li ha tratti in salvo. Sono entrambi in buone condizioni di salute.

