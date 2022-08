Bari, uso scorretto dei monopattini e di piattaforme per traslochi: fioccano le multe

Continua la stretta della Polizia Locale di Bari sull'uso improprio dei monopattini ma anche sulle occupazioni di suolo pubblico per piattaforme aeree e traslochi che hanno creato non pochi disagi ai cittadini.

Le violazioni contestate ai conducenti di monopattini dall'inizio dell'anno sono state complessivamente 295, di cui 158 nei confronti di conducenti minori e 137 nei confronti di maggiorenni. Il totale dei controlli mirati sui monopattini condotti da minori è stato di 274.

Le sanzioni più frequenti sono state la guida in due, la circolazione sulla carreggiata senza utilizzare la pista ciclabile presente e la circolazione controsenso. La sanzione varia da 50 a 100 euro.

Le verifiche sulle corrette occupazioni stradali da parte di piattaforme aeree e per traslochi hanno determinato 133 contestazioni a vario titolo (maggiore occupazione rispetto quanto autorizzato e inosservanza prescrizioni su autorizzazione rilasciata per la sicurezza di cose o persone), su un totale di 216 controlli mirati.

Le sanzioni per le occupazioni irregolari prevedono un importo da 173 a 694 euro per le violazioni all'art. 20 del codice della strada.

