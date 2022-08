Spaventoso incidente tra due moto e un'auto nel Gargano

Traffico bloccato in serata di ieri per alcune ore sulla parte nord del Gargano proprio nell'ora di punta per il rientro a casa. Uno spaventoso incidente è avvenuto sulla SP 41 tra Capoiale e Foce Varano nel territorio di Ischitella. Scontro tra auto e due moto con l'intervento dei sanitari del 118. Ad avere la peggio un motociclista ferito e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118.

Ferite lievi per l'altro motociclista. Intervento dei carabinieri insieme alla polizia locale per appurare le cause del sinistro, avvenuto probabilmente per una manovra azzardata del conducente di una utilitaria che procedeva verso Torre Mileto. L'impatto ha provocato danni ai mezzi e disagi alla circolazione stradale.

