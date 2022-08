Auto contro moto a Trani, donna salva grazie alla tempestività dei soccorsi

Incidente auto-moto intorno alla mezzanotte a Trani, l'impatto in corso Imbriani nei pressi dell'incrocio con via S. Gervasio. Nell'impatto una donna è rimasta immobile sull'asfalto fino all'arrivo del 118, i cui soccorritori l'hanno stabilizzata e trattata prima della corsa in ospedale.

Da chiarire la dinamica del sinistro. L'ambulanza è giunta sul posto in tempi brevissimi, ancora prima delle forze dell'ordine, insieme con tanti curiosi di ritorno dalla festa patronale.

