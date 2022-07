Paura a Taviano, tre serre in fumo. Le fiamme hanno lambito le abitazioni

Momenti di panico a Taviano dove è divampato un grosso incendio, che ha coinvolto tre serre e ha minacciato anche alcune abitazioni che si trovavano nella direzione delle fiamme. C’è voluto l’intervento di una squadra dei pompieri di Gallipoli, con l’ausilio di quella di Ugento e il supporto di un’autobotte per avere la meglio sul grosso rogo, divampato in circostanze tutte da chiarire.

Le fiamme sono partite con ogni probabilità da alcune sterpaglie, prendendo subito consistenza e coinvolgendo tre serre. La paura più grande, però, è stata il pericolo concreto che l’incendio raggiungesse anche le case intorno. L’intervento dei vigili del fuoco è durato quattro ore ed è valso soprattutto a mettere in sicurezza le civili abitazioni, oltre a spegnere le fiamme. Sul posto, i pompieri hanno potuto contare anche sull’aiuto del personale della Protezione civile di Matino e Casarano. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e restano al momento ignote.

