Operaio 58enne cade da un'impalcatura, la tragedia sul lavoro a Bari

Ennesima morte sul lavoro in Puglia. A perdere la vita questa volta è stato un operaio di 58 anni, a causa di una caduta accidentale dall’impalcatura. L'incidente è avvenuto in un cantiere edile nei pressi di corso Alcide De Gasperi nel quartiere Carbonara, dove sono in costruzione diverse villette. L’operaio risultava regolarmente assunto.

A lavoro, per le indagini, ci sono i carabinieri del comando di Bari-San Paolo, coordinati dal pubblico ministero, Savina Toscani, e gli operatori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Sul corpo del 58enne sarà disposta l'autopsia.

Busto: "Fuori dai bandi pubblici le aziende non in sicurezza. Più controlli"

“Ancora un morto sul lavoro, ancora in un cantiere edile, stavolta a Bari. È evidente che l’assunzione di nuovi ispettori non basta, bisogna fare di più, e in fretta, per mettere fine a questa strage silenziosa”. Queste le parole del segretario generale della Uil di Puglia, Franco Busto.

“Chiediamo da tempo e con insistenza misure strutturali e più incisive: incremento dei controlli, inasprimento delle sanzioni e l’esclusione delle aziende che non rispettano i protocolli di sicurezza o non applicano i contratti nazionali dai bandi pubblici. Le nostre proposte sono chiare, ora le istituzioni, a ogni livello, le ascoltino. Alla famiglia della vittima - conclude Busto - l’abbraccio commosso della Uil di Puglia”.

