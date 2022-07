Un sessantenne di Andria è morto stamani per arresto cardiaco a seguito di infarto al lido Matinelle di Trani. Il malore è stato improvviso e, quando il 118 è giunto sul posto, nonostante i soccorritori abbiano eseguito alla lettera il protocollo e fatto tutto il possibile per rianimare il paziente, da lì a poco l'equipaggio non ha potuto che constatarne il decesso. Allo stato non si conoscono altri particolari.

