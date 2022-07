Famiglia travolta da moto a Bari: papà muore, bambino ricoverato in codice rosso

Incidente mortale intorno alla mezzanotte a Santo Spirito a Bari. Una moto, con alla guida un 20enne, ha investito un'intera famiglia. A perdere la vita Gaetano De Felice, 47enne di Bitonto, travolto insieme al figlio di circa 6 anni mentre attraversava il lungomare barese Cristoforo Colombo, all’altezza del Lido la Rotonda.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Il piccolo è stato invece condotto in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico, non è in prognosi riservata, ma presenta vistosi traumi al cranio e alla faccia. La famiglia era uscita con alcuni amici per una pizza. La moglie della vittima avrebbe assistito alla scena, rimanendo sotto shock.

